قاتل عروس إمبابة يعترف: ربيتها على إيدي وجسمها من حقي

ادلى المتهم بقتل عروس امبابة باعترافات تفصيلية لجريمته التي نجحت مباحث الجيزة في الكشف عنها بعد تضليله رجال الامن ومحاولة اتهام المجني عليها بتعدد العلاقات لابعاد الشبهة عنه.

جلس المتهم أمام فريق البحث ليروي كافة تفاصيل جريمته ويشرح كيفية ارتكابها حيث قال انه ارتاح لفكرة انفصال المجني عليها عن زوجها الاول واعتقد انها اصبحت اخيرا من نصيبه حتى فوجئ بها ستتزوج مرة اخرى فأصيب بحالة من الجنون وحاول إثنائها عن اتمام الزيجة بعدة حجج واهية فمرة يقنعها بانها ستكون زوجة ثانية وهو ما سيدمر حياتها ومرة يخبرها ان عريسها ليس مناسبا إلا انها لم تستمع له واتمت زواجها فقرر الحصول على ما يريد منها بطريقته الخاصة.



وامام فريق البحث الذي يقوده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث أضاف المتهم أنه يوم الجريمة صعد فجرا الى شقة المجني عليها وطرق بابها وما ان علمت بهويته فتحت له الباب ودخل ونظرا لارتدائها ملابس منزلية اسرعت الى غرفتها لتغييرها فتبعها المتهم وتحرش بها وحاول مراودتها عن نفسها فطلبت منه بهدوء الابتعاد عنها لعدم إثارة فضيحة خاصة أن زوجته وابنائه في الشقة بالطابق الذي يسبقها الا انه أكمل في التقرب منها ولم يستجب لرجائها بالكف عن المحاولات مع اندهاشها من تصرفه خاصة أنها تعتبره شقيقها إلا أنه بتعامله معها بعنف شديد وحاول تجريدها من ملابسها فقاومته بشدة وبدأت في الاستغاثة فكتم فمها بيده ورطم رأسها في الحائط عدة مرات وعندما شعر بسكون جسدها أطبق يديه على رقبتها للتأكد من مقتلها خشية فضح أمره بعدما رفضت رغبته.

ترك المتهم جثة المجني عليها وعاد إلى شقته دون ان يشعر به أحد حتى اتصل به زوجها وطالبه بالطرق على شقتها لأنه اتصل بها عدة مرات ولم تجبه فصعد بالفعل وعاد ليخبر زوجها أنها لا تجيب ليسرع الزوج الى الشقة ويكتشف الجريمة.

وقال المتهم في المناقشات والتحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث أنه كان يطمع في جسد المجني عليها منذ زمن وله رغبة قوية بمعاشرتها ورفضها له أثار غضبه فانهى حياتها.

١٢٠ ساعة قضتها مباحث شمال الجيزة لحل لغز العثور على عروس داخل شقتها بمنطقة امبابة بعد ٤٥ يوم فقط من زواجها حتى تم الكشف عن الجاني الذي كانت هويته مفاجأة للجميع كونه أقرب شخص للعروس المجني عليها.

استجواب ومناقشات لكافة افراد الأسرة و الجيران من فريق مباحث شمال الجيزة كادت ان تنتهي جميعا دون فائدة خاصة ان كاميرات المراقبة في الشارع محل العقار لم ترصد اي حركة غريبة أو دخول وخروج مثير للشبهات في وقت معاصر لارتكاب الجريمة حتى توصلت حنكة رجال فريق البحث إلى خيط كشف المتهم بعد ايام وليال من التحريات.

الجريمة التي وقعت أحداثها في شارع صلاح اللبودي بمنطقة إمبابة كانت حديث أهالي المنطقة الشعبية طوال الأيام الماضية خاصة مع احترامهم وتقديرهم للمجني عليها فهي بعد عدة أزمات مرت في حياتها وانفصالها عن زوجها كانت تحفظ القرآن الكريم وتدرس بالأزهر الشريف ويشهد الجميع بالتزامها وحسن تعاملها مع الجميع، ومنذ شهر ونصف رزق الله الشابة الثلاثينية ب"العوض" عندما تزوجت من شخص آخر وعدها بالحفاظ عليها رغم أنها زوجة ثانية لكنها ارتضت بالوضع لظروفها كسيدة سبق لها الزواج.

مقتل المجني عليها كان مفاجأة للجميع وتم الكشف عنها ببلاغ من زوجها لشرطة النجدة بالعثور على زوجته جثة هامدة داخل شقتهما بامبابة، انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة امبابة يقودهم العقيد محمد ربيع مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد مختار وكيل فرقة شمال الجيزة لفحص مسرح الجريمة كشف ملابساتها وتفاصيلها، وبدأ فريق البحث في جمع المفاتيح والأدلة لحل اللغز الا ان سلامة باب الشقة وكافة منافذها أكد أن الجاني ليس شخصا غريبا عن المجني عليها وهي من سمحت له يدخول الشقة او دخل بطريقة شرعية خاصة انها كانت حريصة ولا تفتح الباب لاي شخص فكانت دائرة الاشتباه تضم الزوج باعتباره من أبلغ عن الجريمة ويسهل دخوله وخروجه من المنزل بطريقة طبيعية.

عدة ساعات من المناقشات والاستجواب انتهت الى عدم صلة الزوج نهائيا بما تعرضت له زوجته لتبدأ خطة البحث في اتجاه آخر.

العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة اثناء ترأسه فريق البحث وخلال مناقشة عدد من الجيران كان هناك أحدهم رجل في الخمسينات من عمره أجمع كافة الجيران انه الاقرب من المجني عليها باعتباره شقيقها في الرضاعة رغم فارق السن بينهما ألا ان والدته ارضعت شقيقتها الكبرى فاعتبر المجني عليها شقيقته الصغرى وكان يهتم بكافة شئونها واعتاد كل من حولهما ان يراهما سويا ذهابا وايابا او حتى في المنزل حيث كان لها الناصح الامين وكاتم الاسرار.

رئيس فريق البحث لاحظ محاولة الجار الدائمة في التشكيك بسمعة المجني عليها وقال انها متعددة العلاقات رغم ما يتردد انه شقيقها ويحميها طوال حياتها فكانت البداية لوضعه داخل دائرة الشك اضافة الى عدم رصد كاميرات المراقبة لدخول او خروج شخص غريب عن العقار كان الاحتمال الاقوى ان يكون الجاني من الداخل.. مع استمرار مناقشته واعادة استجوابه كانت المفاجأة التي فجرها الجار: ايوة انا اللي قتلتها اتجوزت ومكنتش عايزها تروح لراجل غيري انا ربيتها على ايدي وانا أحق بجسمها".

ارفقت مباحث الجيزة اعترافات المتهم التفصيلية بملف الفضية وأحاله اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة الى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.