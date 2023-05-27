الرئيس الإيراني يجتمع بالأمين العام لمنظمة أوبك في طهران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم /السبت/ الحاجة للوحدة بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" في مواجهة المحاولات الانقسامية التي تقودها دول الغرب ضمن سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة.

وشدد رئيسي- في حديثه خلال اجتماع عُقد في طهران مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص - على أن التفاعل البنّاء بين أعضاء منظمة أوبك هو أحد العوامل التي تسهم في نجاح المنظمة، مؤكدا على أن إيران مازالت مُصممة على تعزيز مستوى التعاون مع الدول الأعضاء.

وأشار رئيسي إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل "أوبك" هو دعم حقوق الدول المنتجة للنفط ومنع التمييز ضدهم، مضيفا: "آمل أن تكون أوبك في فترتها الجديدة قادرة على كبح التقلبات وتهدئة سوق النفط".

من جانبه، أشاد الغيص بدور إيران كعضو مؤسس في أوبك، وتعاونها الفعال مع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن إيران عملت على المستوى الوزاري والفني على الدوام في اتجاه تعزيز تماسك ووحدة أعضاء أوبك.

وأعرب الغيص عن أمله في أن تتمكن المنظمة، بالإجماع بين الدول الأعضاء وبمساعدة وتعاون إيران، من ضمان هدوء سوق النفط العالمي خلال الفترة المقبلة.