برلماني : هناك تجمعات سكنية هائلة قائمة على أملاك دولة

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تجمعات سكنية هائلة على أملاك دولة، ولا يمكن هدم تلك المنازل.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك تشوه قائم، وقانون التقنين والتصالح، يعملان على حل التشوه القائم.



ولفت إلى أن التسهيل و مراعات البعد الاجتماعي أمر مطلوب لتنفيذ القانون مؤكدًا :" لو حدث تشديد لن يطبق قانون التقنين، وأنه لا يمكن هدم جميع المنازل المبنية على الأراضي المملوكة للدولة".