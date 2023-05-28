عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشحات المليونير.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط متسول بحوزته تامول

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسول واستجداء المارة، إضافة لقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعياً بحسابه بالبريد، وبحوزته مبالغ مالية - فيزا كارت - ١٨ قرص لعقار التامول المخدر،وعثر بمسكنه على مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخص وبحوزته مبالغ مالية من أعمال التسول بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بأعمال التسول واستجداء المارة، إضافة لقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعياً بحسابه بالبريد تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية - فيزا كارت - ١٨ قرص لعقار التامول المخدر، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص التسول إستجداء المارة فيزا كارت مصر القديمة التامول عملات أجنبية ومحلية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

موضوعات متعلقة

قرار قضائي عاجل بشأن تهرب أحمد آدم من الضرائب

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

2 كيلو.. حبس تاجري مخدرات قبل ترويج الحشيش بالقاهرة

كيلو.. حبس تاجر مخدرات قبل ترويج الأستروكس بالقاهرة

3.6 كيلو.. حبس تاجري مخدرات قبل ترويجهم للحشيش بالقاهرة

بعد قليل الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد أحد المحامين

بتماثيل مقلدة.. حبس عصابة تنصب على المواطنين وتنتحل صفة رجال شرطة

بالتسلق وكسر الخزينة.. حبس شخص سرق أموال ومشغولات ذهبية من شقة بالشروق

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض

10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية

مصر للطيران: قائد الطائرة B738  يهبط بسلام في مطار جدة بعد انفجار أحد الإطارات

وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة 3 في غارات روسية على العاصمة

روسيا تتهم ألمانيا بالكذب: مضطرون للرد على خطواتها العدائية تجاهنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ