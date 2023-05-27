عكس التوقعات.. تطور جديد فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار تعاملات الساعات القليلة الماضية مابين هبوط وارتفاع حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالى 2,360 جنيها .

وتحظى أسعار الذهب بأهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك فقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,697

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,472

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,360

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,023

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,573

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,349

الاونصة بيع 83,170 شراء 83,881

الجنيه الذهب بيع 18,720 شراء 18,880

الكيلو بيع 2,674,286 شراء 2,697,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي تشهد أسعار الذهب ارتفاع طفيف وسط احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة بنحو 60 سنتاً إلى 1944.30 دولار للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.9% هي الثالثة على التوالي.

وفي أبريل سجل مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي اترفاع 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، الأمر الذي رفع الرهانات على بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وتشير التوقعات حول قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في يونيو، مما سيؤدي إلى تقلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

فيما تحوم عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس، وكلاهما في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

من جانبه أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات.