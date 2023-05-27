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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.



يواصل سعر صرف الدولار استقراره منذ الجمعة ١٠ مارس الماضي، لكنه تراجع فجأة في البنك المركزي المصري  اليوم السبت ٢٧ مايو وسجل 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر له اليوم في البنك المصري الخليجي و بنك قناة السويس، و سجّل اليوم  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وعن أقل سعر فكان في بنكي الأهلي ومصر، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

وعالمياً تراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.21 نقطة في تعاملات اليوم.

ونعرض أيضاً سعر جرام الذهب اليوم، وبلغ سعر الجرام لعيار 24, بيع 2,686 شراء 2,709 جنيه، بينما سجل سعر الجرام عيار ٢٢، بيع 2,462 شراء 2,483 جنيه.

أما عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً بيع 2,350 شراء 2370 جنيه، وبلغ عيار 18, بيع 2,014 شراء 2,031 جنيه.

وسجل عيار 14, بيع 1,567 شراء 1,580 جنيه، وعيار 12, بيع 1,343 شراء 1,354 جنيه، وجاء سعر جنيه الذهب بيع 18,800 شراء 18,960 جنيه.

وعن كيلو الذهب فوصل للبيع 2,685,714 وللشراء 2,708,571 جنيه، وبلغت سعر الأونصة بيع 83,526 شراء 84,237 جنيه.

ويحرص البعض على الاستثمار في مجال الذهب، لأنه يعتبر مصدر للحفاظ على القيمة والحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار به.

وأيضاً من فوائد الاستثمار في الذهب تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب.

وأيضاً يتميز الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وبذلك يمكن للمستثمر أن يحصل على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب حتى في حالات حدوث التضخم.

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