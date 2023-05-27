رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

فشل فريق النصر في تحقيق لقب الدوري السعودي، خاسرًا إياه لصالح الاتحاد، وذلك بعد تعادله مع الاتفاق بهدف لمثله، في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

يوسف نياكيتيه كان البادئ بالتسجيل لـ الاتفاق في الدقيقة 43، قبل أن يُعادل البرازيلي لويس جوستافو النتيجة بهدف في الدقيقة 56.

وألغى الحكم هدفًا لـ النصر عن طريق جوستافو في الدقيقة 83، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 64 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة بفارق 5 نقاط والذي هزم الفيحاء، ليتوج رسميًا باللقب، قبل جولة من النهاية.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: أجوستين روسي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - علي لاجامي - جيسلان كونان.

خط الوسط: نواف بوشل - عبدالله الخيبري - لويز جوستافو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو.