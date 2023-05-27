نائب جمهوري: تقدم في المحادثات بشأن سقف الديون مع البيت الأبيض

قال النائب الجمهوري البارز كيفين مكارثي، السبت، إنه يحرز تقدمًا في المفاوضات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، حيث تواجه الأمة خطر التخلف عن السداد في أكثر من أسبوع بقليل.

قالت وزارة الخزانة يوم الجمعة إن الحكومة ستعاني من نقص في الأموال لدفع جميع فواتيرها في الخامس من يونيو دون اتخاذ إجراء من الكونجرس، وهو موعد متأخر قليلاً ولكنه أكثر حزماً من توقعاتها السابقة بالتخلف عن السداد في وقت مبكر من الأول من يونيو.

وأي اتفاق من حيث المبدأ بين بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي سيكون بداية لما يمكن أن يكون بسهولة عملية تستغرق أسبوعًا لرعاية التشريعات من خلال الكونجرس المنقسم بشكل ضيق ومرير.

وقال مكارثي للصحفيين 'ليس لدينا اتفاق. 'لم نصل إلى هناك بعد. لقد أحرزنا تقدمًا ، وعملنا جيدًا في وقت مبكر من هذا الصباح. وقد عدنا إلى ذلك الآن.'

وهدد الجمهوريون المتشددون بمنع أي مشروع قانون لا يلبي توقعاتهم ، بما في ذلك التخفيضات الحادة في الإنفاق.

كما هدد الديمقراطيون التقدميون بحجب الدعم عن بعض التسويات التي أثيرت ، لا سيما فيما يتعلق بفرض متطلبات عمل جديدة على البرامج الفيدرالية لمكافحة الفقر.

وقال بايدن للصحفيين يوم الجمعة 'إنه قريب جدا وأنا متفائل.'

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش 222-213 ، بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51-49 في مجلس الشيوخ ، تاركين مسارًا ضيقًا لتمرير أي اتفاق من قبل الرئيس الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري إلى قانون.

سعى الجمهوريون إلى كبح جماح الإنفاق الحكومي بشكل حاد خلال السنوات العشر القادمة لإبطاء نمو الدين الأمريكي ، والذي يساوي الآن الناتج السنوي للاقتصاد.

لكن من المرجح أن يكون الاتفاق المبدئي أقل بكثير من هدفهم.

توصل الجانبان مبدئيًا إلى اتفاق من شأنه رفع سقف الديون بما يكفي لتغطية احتياجات الاقتراض في البلاد حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

ستعزز الإنفاق على رعاية العسكريين والمحاربين القدامى ، وتقييد الإنفاق على العديد من البرامج المحلية التقديرية ، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات.

وقال مكارثي إن الجمهوريين ما زالوا يضغطون أيضا من أجل إصلاحات لتصاريح الطاقة ، بما في ذلك تسهيل التنقيب عن الغاز والنفط.

حتى قبل التوصل إلى اتفاق ، أثار بعض أعضاء كتلة مكارثي المضطربة اعتراضات. رد النائب الجمهوري دان بيشوب بغضب على فكرة تمديد سقف الديون خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب بيشوب ، وهو عضو في كتلة الحرية في مجلس النواب المتشدد: 'إذا أعاد مفاوضو المتحدث إلى الجوهر زيادة نظيفة في حد الدين ... زيادة كبيرة لدرجة أنها تحمي بايدن من القضية في الرئاسة ... إنها حرب'. تويتر يوم السبت.

رفض الجمهوريون الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن ، ولم يُظهر أي من الجانبين استعدادًا لتولي برامج الصحة والتقاعد سريعة النمو والتي ستؤدي إلى زيادة الديون بشكل حاد في السنوات المقبلة.

ستظل قوانين البنية التحتية والطاقة الخضراء المميزة لبايدن كما هي ، في حين أن دائرة الإيرادات الداخلية ستشهد زيادة ميزانيتها الأخيرة بشكل طفيف.

لكن برامج شبكات الأمان تظل نقطة شائكة. يريد الجمهوريون تشديد متطلبات العمل لخطة Medicaid الصحية للفقراء وبرنامج المساعدة الغذائية SNAP. ويقول الديمقراطيون إن ذلك من شأنه أن يخلق المزيد من الحواجز أمام الأشخاص الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.

توسع كلا البرنامجين بشكل كبير خلال جائحة COVID-19 ولكن تم تقليصهما في الأشهر الأخيرة.

قد يؤدي فشل الكونجرس في رفع سقف ديونه التي فرضها على نفسه قبل الخامس من يونيو (حزيران) إلى حدوث تعثر في السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

قالت العديد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة قيد المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها كعمود فقري للنظام المالي العالمي.

أدت مواجهة مماثلة في عام 2011 إلى قيام شركة Standard & Poor's بخفض تصنيفها لديون الولايات المتحدة ، مما أضر بالأسواق ورفع تكاليف الاقتراض الحكومية.