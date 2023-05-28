التموين: لم نتأخر يوما واحدا في سداد أي ديون أو التزامات خارجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة المصرية تستهلك ما يقرب من 22 مليون طن من القمح سنوياً، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين طن منهم محلياً ويتم استيراد 12 مليون طنا من الخارج.

وأضاف "إبراهيم عشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح داخل مصر تصل لـ 48% مقابل 52% استيراد من الخارج، موضحاً أن عملية استيراد الاقماح من الخارج تتم عن طريق مناقصات من هيئة السلع التموينية.

وتابع إبراهيم عشماوي، أن مدفوعات ثمن الأقماح التي يتم استيرادها من الخارج تكون خلال 180 يوماً، قائلاً "مصر لم تتأخر يوماً واحد في سداد أي ديون أو التزامات خارجية.. وذلك نفس الشئ في عملية شراء الأقماح".

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