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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تضبط كميات من القمح لدى مربي المواشي وفي المزارع السمكية.. تفاصيل

القمح
القمح

أكد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، أنه مع بداية توريد القمح تم وضع سعر عادل لتوريد القمح إلى الدولة المصرية.

 

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وقال  مجدي الخضر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض ضعاف النفوس قاموا ببيع القمح للمزارع السمكية او كعلف للحيوانات".

وأضاف مجدي الخضر: "وزير التموين أصدر تعليمات بحظر بيع القمح المحلي للمزارع السمكية أو بيعه كأعلاف للحيوانات".

 

وتابع مجدي الخضر: "من الضروري الحفاظ على القمح لأنه يعتبر سلعة استراتيجية هامة"، مضيفا"  تم إجراء حملات على المزارع السمكية ومربي المواشي وبالفعل تم ضبط البعض ممن يستخدمون القمح كعلف للحيوانات أو في المزارع السمكية".

 

وأكمل مجدي الخضر: "هناك علف مخصص للاسماك لا يدخل فيه القمح ويتم تخصيصه للمزارع السمكية ومربيين المواشي".

القمح التموين توريد القمح الاسماك اخبار التوك شو

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