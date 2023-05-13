مساعد وزير التموين: اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب كان ضروريا

‏قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العقود الآجلة للذهب في أمريكا انخفضت بنسبة 1% ولاحظنا ذلك أن هناك انخفاض في خام الذهب خاصة في العقود الآجلة وأيضا لاحظنا أيضا ان في مصر هناك حالة ارتفاع غير مبرر في أسعار الذهب.

وتابع إبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن بالتالي كان يجب اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب وتقليل انخفاض تحويلات المصريين من الخارج التي تم تقديرها بحوالي 23% في العام الماضي وكان تقدر بـ 32 مليار دولار، والأفضل كان السماح بدخول الذهب القادم من الخارج وهذا إجراء جيد جدا لضبط سوق الذهب وزيادة حجم المعروض في السوق.

أسعار عادلة لسعر الذهب

ونوه عشماوي أن هذا سيحدث منافسة عادلة وبالتالي نصل إلى الأسعار العادلة لهذا المعدن وقد صدر يوم الأربعاء قرار رئيس الوزراء واصبح نافذ من بداية يوم الخميس عقب نشره في الجريدة الرسمية.