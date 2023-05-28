المترددون على كوبري 15 مايو وأكتوبر: الفواصل تهالكت وتحتاج صيانة

أرسل القارئ ماجد محب رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، للتضرر من فواصل كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو.

وقال في استغاثته: "نعاني نحن المترددين علي كوبري أكتوبر من تهالك فواصل الكوبري وتحتاج إلي صيانة من سنوات وتحديدا من رمسيس للتحرير تحتاج الفواصل الي إزالتها وإنشائها من جديد.

وأضاف: “نعاني أيضا من تهالك فواصل كوبري 15 مايو من مطلع الزمالك أمام فندق الماريوت وتحتاج إلي إعادة إنشائها أو صيانتها.. نحن الآن في الاتجاه الصح بإنشاء شبكة طرق جديدة طبقا للمواصفات العالمية، أما الكباري القديمة تحتاج إلى صيانة دورية وخصوصا كوبري أكتوبر شريان حيوي يربط محافظ القاهرة بالجيزة”.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.