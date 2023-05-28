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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور

امينه خليل
امينه خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت أمينة خليل في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود مكشوف الرجل والصدر، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 

وعلي صعيد آخر، قالت الفنانة "أمينة خليل"، إنهم اتخذوا قرارا قبل تصوير مسلسل خلي بالك من زيزي بألا يحتوى على مشاهد العنف المألوفة فى كثير من الأعمال الرمضانية. 

وأضافت أمينة خليل، خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، أنها تؤمن بأنه ليس من الضرورى أن يحتوى المسلسل على المشاهد العنيفة مثل القتل و المفرقعات لكي يكون مسلسل ناجح .

وانفجرت من الضحك خلال اللقاء عندما عقب الفنان "محمد ممدوح" على كلمة مفرقعات التى قالتها ،معقبة: "محمد طول الوقت مقتنع انى مش بعرف أتكلم ".

وأوضحت أنها تفضل دائما مشاهدة المسلسلات الهادئة التى تمس القلوب والتى يستمتع بها المشاهد وذلك ما كانت تسعى لتقدمه هذا العام .

من جانبه أكد الفنان محمد ممدوح، إن الاختلاف دائمآ هو ما يميز العمل عن غيره من الأعمال وأن أهم شئ هو احتواء المسلسل على أشياء ترتقي بالمشاهد، مضيفا أنه كان لا يعرف مرض ADHD الذى تم مناقشته فى المسلسل إلا عندما قام بالقراءة عنه.

امينة خليل

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