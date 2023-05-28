محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

كشف محمد فضل لاعب الأهلي السابق، حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، قبل الانتقال إلى الزمالك .

وقال محمد فضل خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: "كان وارد جدا حصول الأهلي على توقيع إمام عاشور قبل الانتقال إلى الزمالك، حينما كنت أتولى إدارة التعاقدات في الأهلي.

وأضاف محمد فضل: "في الحقيقة هذه أسرار شغلي، لكن أمام عاشور لاعب كبير وأتمنى أي لاعب كويس يكون في الأهلي.

وواصل: "ردي على قصة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، أنه وارد لأنه في الأول والآخر نحن كلجنة تعاقدات هدفنا وقتها الحصول على أفضل اللاعبين.

واختتم: “الموقف الذي تم الإعلان عنه هو مصطفى حمادة لاعب بروكسي الذي تعاقدنا معه لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي وقتها هو اللي رفض الأمر”.