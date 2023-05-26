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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ديانج هيمشي وضم إمام عاشور | لاعب سابق يفجّر مفاجأة بشأن الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة، بشأن الصفقات الجديدة لـ النادي الأهلي، وقد يخرج البعض ويقول الأهلي سيضم مهاجم جديد، والبعض يتوقع ضم أحمد فتوح لاعب الزمالك، وإمام عاشور لاعب الزمالك السابق.

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حمدي فتحي وديانج سيرحلان عن الأهلي.. ومفاجأة في الصفقات الجديدة

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لاعب سابق: الأهلي يعلن عن صفقات مدوية قريبا

أكد محمد رمضان الصغير لاعب الترسانة السابق، أن النادي الأهلي يقوم بعمل بعض الصفقات القوية خلال هذه الفترة، وسيضم محمود حمادة لاعب فاركو، واللاعب لن ينتقل لـ الزمالك، ولكن سينقل لـ الأهلي، وفق معلومات مؤكدة.


ولفت إلى أن أي خلاف على لاعب بين الأهلي والزمالك، تكون الغلبة والفوز لـ الأهلي.


وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: "أحمد فتوح لاعب الزمالك الحالي، وإمام عاشور، سيلعبان فى النادي الأهلي، وهذا على مسئوليتي الشخصية" وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة، في صفقات النادي الأهلي، وأن اللاعب حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، سيرحل عن النادي ، وسيلعب في قطر.

وأضاف نجم الترسانة السابق، خلال قناة الحدث اليوم، أن  ديانج لاعب النادي الأهلي هو الأخر سيرحل وسيلعب فى تركيا، أو ناد فرنسي، وأن هناك صفات جديدة وقعت لـ الأهلي، أن النادي الأهلي يمتلك إدارة قوية، تبحث عن أفضل النجوم، من أجل التعاقد معها.

 

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