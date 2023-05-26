حمدي فتحي وديانج سيرحلان عن الأهلي.. ومفاجأة في الصفقات الجديدة

أكد محمد رمضان الصغير نجم الترسانة السابق، أن حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، سيرحل عن النادي الأهلي، وسيلعب في قطر.

وأضاف نجم الترسانة السابق، خلال قناة الحدث اليوم، أن ديانج لاعب النادي الأهلي هو الأخر سيرحل وسيلعب فى تركيا، أو نادي فرنسي، وأن هناك صفات جديدة وقعت لـ الأهلي.

ولفت إلى أن النادي الأهلي يمتلك إدارة قوية، تبحث عن أفضل النجوم، من أجل التعاقد معها.

وكشف أن النادي الأهلي يقوم بعقد بعض الصفقات القوية خلال هذه الفترة، وسيضم محمود حمادة لاعب فاركو الذي لن ينتقل لـ الزمالك، ولكن سينقل لـ الأهلي، وفق معلومات مؤكدة.



ولفت إلى أن أي خلاف على لاعب بين الأهلي والزمالك، تكون الغلبة والفوز لـ الأهلي.



وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: "أحمد فتوح لاعب الزمالك الحالي، وإمام عاشور، سيلعبان فى النادي الأهلي، وهذا على مسئوليتي الشخصية".



وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة، في صفقات النادي الأهلي.