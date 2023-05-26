لاعب سابق: أحمد فتوح وإمام عاشور ومحمود حمادة في الأهلي

أكد محمد رمضان الصغير لاعب الترسانة السابق، أن النادي الأهلي يقوم بعمل بعض الصفقات القوية خلال هذه الفترة، وسيضم محمود حمادة لاعب فاركو.





وأضاف، خلال قناة الحدث اليوم، أن اللاعب لن ينتقل لـ الزمالك، ولكن سينقل لـ الأهلي، وفق معلومات مؤكدة.



ولفت إلى أن أى خلاف على لاعب بين الأهلي والزمالك، تكون الغلبة والفوز لـ الأهلي.



وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: "أحمد فتوح لاعب الزمالك الحالي، وإمام عاشور، سيلعبان فى النادي الأهلي، وهذا على مسئوليتي الشخصية".



وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة، في صفقات النادي الأهلي.



