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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، بمستوى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمشيرًا إلى أنه حكم نزيه ويتسم بالعدالة.
 

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وأوضح جريشة في تصريحات تليفزيونية أن الكاف يعتمد على الحكام الشباب، الذين ظهروا بمستوى طيب خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتي أدت لتعيين الليبي معتز الشلماني لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد، في نهائي البطولة، موضحًا عدم وجود شبه مجاملة في تعيينه لأنه يشارك في البطولات العالمية.

 

وتحدث الحكم الدولي السابق عن إسناد لقاء الإياب للإثيوبي باملاك تيسيما مؤكدًا أنه حكم نزيه ويطور من نفسه ولديه ميزة العدالة، بالإضافة لكونه من حكام الصف الأول داخل قارة إفريقيا مع مصطفى غربال، متوقعًا أن ينجح في في إدارة مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد.

 

واختتم جريشة تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبعد في الفترة الحالية أي حكم مثير للجدل عن إدارة مبارياته، موضحًا أن بأملاك من أفضل حكام القارة وليس مثيرًا للجدل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني يوم 4 يونيو، على أن يكون الأثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الإياب يوم 11 يونيو.

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