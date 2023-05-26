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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة من فتح القيد الاستثنائي لنادي الزمالك من أجل المشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق في المملكة العربية السعودية يوم 20 يوليو المقبل.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية أنه تواصل مع مسؤولين في اتحاد الكرة أكدوا له أن فتح القيد بشكل استثنائي لنادي الزمالك لقيد صفقاته من أجل المشاركة في البطولة العربية، أمر غير ممكن، ولا يوجد أي شيء اسمه قيد استثنائي من الأساس.

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة أبلغه أن بداية مشاركة الزمالك في البطولة العربية 20 يوليو، وهو توقيت سيكون الدوري خلاله مستمر، وهو ما يصعب معه فتح القيد بشكل استثنائي للزمالك أو أي ناد آخر.

ويواجه الزمالك أزمة بسبب موعد البطولة العربية يوم 20 يوليو المقبل، وهو ما قد يتزامن مع مباريات الدوري المصري، لتثار أزمة حول عدم قدرة النادي قيد الصفقات التي سيبرمها من أجل المشاركة في البطولة، مما جعل هناك مطالبات بضرورة وجود قيد استثنائي للفريق.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب السعوديين بجانب الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني وانتهت مباراة الإياب بينهما بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد.

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