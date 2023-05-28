حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهدت عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

فى إطار هذا قدم الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهمضي، من خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، بعض العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائي أثناء العاصفة الترابية .

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

1. الشاي الدافئ: يمكن شرب الشاي الدافئ لتخفيف السعال والحكة في الحلق.

2. البخار: يمكن التعرض للبخار لتخفيف الاحتقان في الجهاز التنفسي، ويمكن تحضير البخار بإضافة بعض قطرات الزيوت الأساسية مثل زيت الإكليل أو زيت النعناع إلى الماء المغلي، ومن ثم التعرض للبخار عن طريق التنفس عميقاً.

3. العسل: يمكن تناول العسل لتخفيف السعال والتهاب الحلق، حيث يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

4. الزنجبيل: يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف السعال والحكة في الحلق، حيث يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يمكن تحضير شاي الزنجبيل بوضع شرائح الزنجبيل في الماء المغلي وتركها لمدة 10-15 دقيقة.

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

5. الأعشاب الطبيعية: يمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية مثل الأعشاب المقشعة والمضادة للالتهابات مثل الزعتر والقرفة والكركم والأعشاب المهدئة مثل البابونج لتخفيف الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائي.

6. الراحة والنوم الكافي: يجب على الأفراد الذين يعانون من الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائي الحرص على الراحة والنوم الكافي لتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل الأعراض.

يجب الانتباه إلى أن هذه العلاجات المنزلية لا تعد بديلاً للعلاج الطبي المناسب، وينصح بالتوجه للطبيب في حالة استمرار الأعراض أو لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة.