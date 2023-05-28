التموين: توريد 9.2 مليون طن قمح بزيادة 20% عن العام الماضي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن موسم جمع الأقماح هذا العام أفضل من العام السابق، مشيراً إلى أن تم توريد 9.2 مليون طن قمح حتي الآن وهذا بزيادة 20% من العام الماضي.

وأضاف "إبراهيم عشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي لبعد شهر نوفمبر القادم، أي الاحتياطي الإستراتيجي للقمح يكفي لستة أشهر قادمين.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، أن البورصة المصرية تقوم بعرض قمح مستورد للمستفيدين من المطاحن القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى أن هناك 156 مطحن علي مستوي الجمهورية.