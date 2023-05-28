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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشيخ ممدوح عامر: أنا تلقائي في تصرفاتي ومعاذ الله أن أتجرأ على القرآن

القارئ ممدوح عامر
القارئ ممدوح عامر

قال القارئ الشيخ ممدوح عامر، إن حفل زفاف شقيقي هو أول فرحة بعد وفاة والدي التي كانت من عام ونصف، وأنا بطبعي تلقائي في تصرفاتي ولم يكن في الفرح إلا الأصدقاء المقربين.

وأضاف ممدوح عامر، لصدى البلد، أن الفرح كان به فقرات إنشادية ، وطبيعي في الأفراح يظهر الشخص على طبيعته.

 

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وتابع ممدوح عامر: اللي تستحي تعمله في الخفاء يبقى متعملوش وأنا شأني شأن أي شاب ، ومن هم في ظروفي الخاصة فإنهم يتأثرون عاطفيا بالأجواء من حوله أكثر من غيره، موجها رسالة للمهاجمين: قولولي أفرح ازاي؟

وأكد أنه مجرد قارئ للقرآن وليس عالما أو مفسرا للقرآن، وما يميزه أن الله تعالى حباه بصوت جميل لقراءة القرآن ومعاذ الله أن أتجرأ على القرآن.

وأشار إلى أنه ليس عضوا في نقابة القراء، منوها أنه لم يتلق أي اتصالات من نقابة القراء.

 

 نقابة القراء


وأعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.


وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن، وأكدت النقابة، أنها ستقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

واستنكرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

الشيخ ممدوح عامر فقرات إنشادية الافراح نقابة القراء القرآن

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