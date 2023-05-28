ممدوح عامر عن فيديو غنائه: أحب الهزار واللعب.. وقلت أهيص شوية

أثار مقطع فيديو متداول للقارئ الشهير الشيخ ممدوح عامر حالة من الجدل الشديد، بعد ظهوره خلاله وهو يغني مقطع من أغنية لأم كلثوم.



ورد الشيخ ممدوح عامر خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، قائلًا :"فرح أخي وأول فرحة بعد وفاة والدي.. وكان لدى إصرار لتصدير فرحتي لباقي الأسرة.. وكنت فرحان من قلبي وأنا ليس من هواة المهرجانات".

وواصل: "هذا فن مصري أصيل من زمان، وأنا امتلك صوتي وقلت أهيص شوية مع حبايبي.. وبعدين قلت ليه ما أفرحش زي الناس، وأنا من طبعي بحب الهزار والضحك واللعب".

نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم

وأعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن، وأكدت النقابة، أنها ستقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.