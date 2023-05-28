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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، نتائج أرصاد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية المأخوذة بمرصد القطامية الفلكى، موضحاً أن دراسات انفجارات جاما الكونية تعتبر  من الدراسات الهامة في علم الفلك الحديث.

 

وأشار معهد الفلك عبر بيان أصدره اليوم، إلى أن أشعة جاما هي أكثر الأحداث الفلكية لمعانا و الأعلى طاقة، وتكمن الفائدة فى دراسة مثل هذه الظواهر على سبيل المثال فى فهم طبيعة المادة المظلمة والثقوب السوداء و كيفية تفاعل المادة ذات السرعات العالية.

 

وأضاف أنه في التاسع من أكتوبر لعام 2022 تم رصد واحدة من أقوى الانفجارات النجمية بواسطة تلسكوب فيرمي الفضائي (Fermi Gamma-Ray Burst Monitor (GBM) المخصص للرصد فى نطاق أشعة جاما حيث تشبع هذا التليسكوب بكم هائل من أشعة جاما عالية الطاقة وأيضا تم رصدها بواسطة مرصد نيل جيرلز سويفت  الفضائي (Neil Gehrels Swift Observatory).

 

وأكدت التقارير اﻷولية أن هذا السطوع ﻷشعة جاما هو أقوى وألمع وميض ﻷشعة جاما يحدث منذ الحضارة الإنسانية و يعد هذا الوميض ناتج عن انفجار نجمي قريب يبعد عن اﻷرض مسافة قدرها 2.4 بليون سنة ضوئية وهو المع بأكثر من 50 ضعف من أى وميض لأشعة جاما تم تسجيله فى الماضى. 

ويتوقع أن يصل مثل هذا الوميض إلى اﻷرض مرة كل عشرة آلاف سنة لذلك فهى فرصة رائعة غير متوقع تكرارها في حياة اﻷشخاص.

 

فبمجرد اكتشاف ورصد هذا الانفجار باستخدام التلسكوبات الفضائية فى نطاق أشعة جاما والإعلان عنه اتجهت العشرات من التلسكوبات الأرضية والفضائية لرصد الانفجار فى النطاقات الطيفية المختلفة (الأشعة السينية, الضوء المرئى ,الأشعة تحت الحمراء, الأشعة الراديوية) لمراقبة هذا الحدث ورصد التوهج الناتج عنه وأيضا تحديد مكانه بدقة وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم    (Gamma Ray Burst - GRB221009A).


وكان من بين هذه التلسكوبات تلسكوب مرصد القطامية الفلكي الذي يعد أكبر تليسكوب فى أفريقيا والشرق اﻷوسط  حيث قام فريق بحثي من قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد هذه الظاهرة النادرة باستخدام منظار ذو مرآة عاكسة بقطر 1.88 متر. حيث قام الباحثين المصريين برصد هذا التوهج الضوئى على عدة ليال وحساب القياسات واﻷقدار الضوئية له بدقة عالية وقد أشادت الجهات العلمية الدولية المتخصصة بدقة أرصاد منظار القطامية الفلكى.

 

وتوضح الصورة التالية المأخوذة بمنظار القطامية الفلكى هذا التوهج الضوئي الناتج عن الانفجار القوى في أشعة جاما وكذلك صورة بعد خفتان واختفاء هذا التوهج : 

وبعد الدراسة وتحليل البيانات المأخوذة بالتلسكوبات بواسطة فلكيين من أنحاء العالم تم نشر عدة أبحاث خاصة بدراسة هذا الانفجار. ولقد شارك ثلاثة باحثين من قسم الفلك (على تقى ، أحمد شكرى، أحمد فؤاد) ممن رصدوا هذا الانفجار باستخدام منظار مرصد القطامية الفلكى فى أحد هذه الأبحاث والذي تم نشره في واحدة من أقوى المجلات الدولية المتخصصة في الفيزياء الفلكية (The Astrophysical Journal Letters) ذات معامل تأثير قدره 8.811 (Q1) وذلك فى التاسع من مايو لعام 2023 بقيادة باحثين من مراصد عالمية أخرى. وبيانات البحث المنشور كالاتى 
The Astrophysical Journal Letters (Q1 , Impact Factor 8.811, https://iopscience.iop.org/journal/2041-8205)
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acc8d0

الثقوب السوداء الانفجارات النجمية الانفجارات Jobs Education

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