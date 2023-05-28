الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

أثارت فتاة علي التيك توك جدلاً كبيرًا علي السوشيال ميديا بعد عمليات تجميل قضت علي جمالها.

وأثارت الفتاة جدلاً كبيرًا بعد أن أصبحت ضحية عمليات التجميل وقد نشرت الفتاة فيديو لها توضح سبب تشوهها.

وقالت مركز تجميل مجهول قام بحقن وجهي حتي يصبح صحي وكله نضارة خصوصًا أنها كانت تعاني من نحافة الوجه.

وبعد 7 سنوات بدأت تظهر علامات غريبة وكلف ببشرتها وحبوب بشكل مبالغ لذلك قررت ذهابها لطبيب جلدية.

وأشارت الفتاة إلى أن الدكتور قال لها: عندك شيطان في وشك.. ووصف الطبيب أدوية بعد فترة تسببت في ورم بالبشرة وتسببت في التهاب البشرة وذلك بسبب المواد السامة التي تم حقن البشرة بها بعد مدة طويلة ..

وتوجهت الفتاة الي نشر فيديوهات توعية عن حقن التجميل ومعاناتها ومعاناة الفتيات من عمليات التجميل

شاهد الفيديو

https://vm.tiktok.com/ZM2YNfuDB/