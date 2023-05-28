أتمنى استقرار بلدنا|«سنان أوغان» مؤيد أردوغان يدلي بصوته في جولة الإعادة بأنقرة

أدلى السياسي التركي سنان أوغان الذي حلّ بالمركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بصوته اليوم في جولة الإعادة بأنقرة.

وحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، قال أوغان بعد التصويت "آمل أن تجلب هذه الانتخابات الاستقرار لبلدنا وسنساهم في ذلك".

وأضاف أوغان الذي أعلن في وقت سابق دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان، "هذه الانتخابات مهمة لأنها تبين لنا مدى الخطأ مع الناس، وما هي العواقب التي ستترتب على سلب حقوق الناس الديمقراطية من خلال الضغط عليهم".

وكان سنان أوغان أعلن في وقت سابق تأييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقدم وقتها شروطه لتحديد الطرف الذي سيدعمه في جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو.

وقال أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

وأضاف: “عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة”.