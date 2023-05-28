خبير: نحن في حاجة لزيادة الاتصالات الرقمية عن طريق الأقمار الصناعية

أكد المهندس أحمد العطيفى، الخبير الدولي فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدول العربية خلال الفترة الماضية أطلقت العديد من الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن مصر أطلقت القمر الصناعي "نايل سات 3" و طيبة 1".

وقال أحمد العطيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه نحن في حاجة لزيادة الاتصالات الرقمية عن طريق الأقمار الصناعية، بديلا "للكابلات".

تعمل عليه مجموعة من الدول باتفاقيات مختلفة

وتابع الخبير الدولي فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك أقمارا تعمل على مدارات ثابتة، وهو ما تعمل عليه مجموعة من الدول باتفاقيات مختلفة.