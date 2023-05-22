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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: غطاء سحابي ممطر على هذه المناطق

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي من السحب الممطرة على مناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس طقس غدا الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 اكتوبر 33 20
بنهــــا 34 21
دمنهور 33 20
وادي النطرون 34 22
كفر الشيخ 33 22
المنصورة 33 19
الزقازيق 34 21
شبين الكوم 34 21
طنطا 33 20
دمياط 29 19
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 30 18
رفح 30 18
رأس سدر 34 20
نخل 32 13
كاترين 30 11
الطور 33 22
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 23
الإسكندرية 27 18
العلمين الجديدة 26 18
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 20
رأس غارب 35 23
الغردقة 36 23
سفاجا 36 22
مرسى علم 36 23
شلاتين 32 23
حلايب 31 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 29 23
الفيوم 35 22
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 23
قنا 40 24
الأقصر 41 23
أسوان 42 25
الوادي الجديد 39 23
أبوسمبل 40 24

آخر صور الأقمار الصناعية هيئة الأرصاد غطاء سحابي أمطار خفيفة الأرصاد

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