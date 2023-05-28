التفاصيل الكاملة لقرار محافظة أسوان بعمل شلتر للكلاب الضالة.. فيديو

قال الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن مدينة أسوان محاطة بطبيعة جبلية، مما تسبب في زيادة الكلاب الضالة، موضحا: "الكلاب الضالة كترت عندنا بطريقة غريبة ونزلت وسط السكان وهددت حياة الأطفال".

وأضاف الدكتور مدحت رمزي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية" إم بي سي مصر 2 "، أنه تم التوصل مع المحافظ بعمل " شلتر " للكلاب يتم تجميعهم فيه بعيدا عن المناطق السكانية، وخضوعهم للرعاية الطبية.

وتابع، أن الكلاب الذكور سيتم إعطائها مصل للصعار لضمان عدم أذيتهم للأطفال في حالة إطلاق صراحهم.

وأردف، أن الشعور بالخوف من الكلاب أمر طبيعي عند بعض البشر، ولكنها غير مؤذية الا في حالة اللعب معها بطريقة مباشرة.