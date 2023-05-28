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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة السويس تقدّم العرض المسرحي «الطوق والإسورة» بمركز شباب الجناين

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد مركز شباب الجناين بقرية العمدة بالسويس، انطلاق العرض المسرحي "الطوق والإسورة"، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض عن رائعة الراحل الكبير يحيى الطاهر عبد الله "الطوق والإسورة"، إعداد محمد عبد الله، ديكور علاء الحلوجي، أشعار يس الضوي، ألحان أحمد مصطفي، إخراج منصور غريب، وتدور أحداثه عن حياة الأم "حزينة" وزوجها العجوز وابنتها فهيمة، وسفر ابنهما للشام للعمل هناك، فتزوج ابنتها من حداد، لكنها تطلق منه، مع أن أمها دبرت أمر حملها من رجل في معبد، لكن تمرض فهيمة بالحمى وتموت بعد موت والدها، وتبقى حزينة مع الطفلة التي تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ، وحين يعلم خالها يعذبها، وبعد ذلك يقطع رأسها ابن الحدادة ويرميه عند خالها، وينفض الناس عنه.

العرض بطولة مجموعة من فناني فرقة الجناين المسرحية ببيت ثقافة العمدة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة السويس ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ويأتي استمرارا لحالة الزخم بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

مركز شباب الجناين العرض المسرحي الطوق والإسورة للهيئة العامة لقصور الثقافة الكبير يحيى الطاهر عبد الل الطفلة التي تكبر

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