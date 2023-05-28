كاتب صحفي: أردوغان حظوظه وفيرة للفوز بالانتخابات بسبب قدرة حزب العدالة على الحشد|فيديو

قال علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن 50% من الاتراك شباب ، والشباب لديهم طموح أن يروا شخصية جديدة في الرئاسة التركية ، خاصة مع وجود قاعدة كبيرة جدا من المعارضة له في الخارج .

وتابع علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن " أردوغان " لديه قدرة كبيرة على الحشد ،وجولة الإعادة تفوق فيها الحضور عن حضور الخارج .

وأشار "السيد"، أن الانتخابات التركية شهدت حشدًا كببرًا جدًا وصل لـ 90% ، وهو رقم جبار لا يحدث إلا في الصراعات الانتخابية الكبيرة جدًا، متابعًا: "أردوغان حظوظه تتمثل في أن لديه حزب متماسك ، وقدرة على الحشد والتعبئة .