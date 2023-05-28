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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: أردوغان حظوظه وفيرة للفوز بالانتخابات بسبب قدرة حزب العدالة على الحشد|فيديو

علي السيد ، مدير
علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال  علي السيد  ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن 50% من الاتراك شباب ، والشباب لديهم طموح أن يروا شخصية جديدة في الرئاسة التركية ، خاصة مع وجود قاعدة كبيرة جدا من المعارضة له في الخارج .

وتابع علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن " أردوغان " لديه قدرة كبيرة على الحشد ،وجولة الإعادة تفوق فيها الحضور عن حضور الخارج .

وأشار "السيد"، أن الانتخابات التركية شهدت حشدًا كببرًا جدًا وصل لـ 90% ، وهو رقم جبار لا يحدث إلا في الصراعات الانتخابية الكبيرة جدًا، متابعًا: "أردوغان حظوظه تتمثل في أن لديه حزب متماسك ، وقدرة على الحشد والتعبئة .

 

علي السيد مدير تحرير جريدة الأهرام برنامج صباحك مصري الانتخابات التركية توك شو

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