الحكومة تطمئن عشاق القهوة وتحسم الجدل حول زيادة أسعار البن

أثيرت حالة من الجدل، بعد أنباء زيادة أسعار البن بسبب رسوم تنمية موارد الدولة الجديدة، التي وافق مجلس النواب عليها في المجموع، بعد أن تقدمت بها الحكومة، حيث تشمل زيادة الرسوم المفروض على بعض السلع والخدمات المقدمة، ومن بينها البن المحمص.

ووجه عدد من النواب انتقادات كبيرة للحكومة، بسبب تعديل رسوم تنمية موارد الدولة التي تفرض على السلع، وتؤدي لزيادة الأسعار من بينها أسعار البن، لما قد تسببه في ارتفاع في الأسعار وعبء على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يزيد من حالة التضخم.

حقيقة زيادة أسعار البن

وأثيرت مخاوف عديدة بشأن زيادة أسعار البن، بعد فرض رسوم على البن المحمص، ضمن تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة، حيث اعتبر البعض أن فرض رسوم جديدة على البن، يصاحبه زيادة سعر القهوة.

وطمأن وزير المالية النواب، وعاشقي القهوة، نافيًا زيادة أسعار البن، بسبب رسم تنمية موارد الدولة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، وذلك لمناقشة مشروع قانون تعديل رسم تنمية موارد الدولة.

زيادة سعر البن المحمص

وقال الدكتور محمد معيط، إن البن المستتورد نوعان، نوع محمص ونوع آخر غير محمص، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروض ستكون على النوع النادر الاستخدام، أما النوع الآخر الأكثر استخداما في المنازل والمقاهي، فلن يتم فرض رسوم عليها، وبالتالي لن يتم زيادة أسعار البن.

وأوضح وزير المالية أن المستورد نوعين محمص وغير محمص اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك، مشيرًا إلى أن والمحمص يأتي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج، بينما البن العادى الذي تتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع، وبالتلي من المستبعد زيادة أسعار البن.

وتنص تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة على فرض رسم يقدر بـ 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضاف إليها الضريبة الجمركية، على بعض السلع غير الأساسية وغير الضرورية التي لا تمس المواطنين.

10 % رسوم على بعض السلع

وتفرض نفس قيمة الرسوم المقدرة بـ 10 %، على بعض السلع الأخرى بجانب البن المحمص، والتي تشكل الآتي:

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

-أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

كما تشمل الرسوم المفروض والمقدرة بـ 10%، كل منا طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي.

وضمت أيضًا الرسوم الجديدة التي تفرض ضمن رسم تنمية موارد الدولة، سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

ضريبة على المسارح والسينما

وفرض القانون الجديد ضريبة على دخول المسارح والسنما ووالملاهي والحفلات والأشطة الترفيهية وقضاء الوقت، إضافة إلى استخدام الألعاب، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم مواردها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وحدد القانون، فرض ضريبة على الدخول في الحفلات والمسارح، بواقع 30%، من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا.

سبب فرض رسم تنمية موارد الدولة

ودافع وزير المالية على فرض رسوم جديدة على بعض السلع، التي يرى أنها غير أساسية، مؤكدًا أنها أفضل من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج بفوائد.

وشدد وزير المالية على أن فرض رسوم تنمية موارد الدولة، لا يمس السلع الأساسية للموطنين، ولا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بأي شكل من الأشكال.