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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون ضريبة الدمغة دخل العام الماضي وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها.

 

وأضاف معيط خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ  5 مليارات جنيه وهو مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد، وحزم الزيادات فى المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة  270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة ".

وتابع "معيط": “ نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي”.

 

وقال "معيط": بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس فقط زيادة  1% وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وإنما فقط  على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة، فالأنشطة الثقافية يتم إعفاؤها بالكامل". 

وأضاف: "أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهى قيمتها ثابتة منذ سنوات  10% ومستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين  طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1 % جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين".

 

وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، تباع "معيط": البن المستورد نوعان محمص وغير محمص اللى فى المحلات و بيروح المقاهي غير محمص و غير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع.

وقال بالنسبة لموضوع السياحة: “ الخمسين جنيه المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية”.

 

و أضاف:" بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة فى جميع مطارات العالم و تحصل على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيه إلى 100 جنيه فقط".

الدكتور محمد معيط وزير المالية قانون ضريبة الدمغة السلع المعمرة المياه الغازية

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