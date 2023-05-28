«النواب» يطالب وزير المالية بتوضيح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة.. تفاصيل

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب ،انتقادات واضحة لوزير المالية الدكتور محمد معيط بسبب عدم توضيح الوزارة لحقيقة التعديلات المقدمة بشأن فرض رسم تنمية موارد التنمية للدولة.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير المالية ،بضرورة تعيين متحدث رسمى لوزارة المالية لتوضيح وشرح مشروعات القوانين التى يتم تقديمها.

وقال النائب إيهاب الطماوي :أن ظروف وزير المالية صعبه،فهو يعمل فى ظروف ظروف حرب عالمية ثالثة وهى الحرب الروسية -الاوكرانية ،لكنه مجتهد ومحترف فى عمله

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلي أن العام الماضي شهد رفض التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن رسم تنمية موارد الدولة سواء من الأغلبية أو المعارضة ،لاسيما وإنه كان يشمل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية والمشروبات الغازية وهذة السلع ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن المصري .

وشدد النائب إيهاب الطماوى على أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بشأن فرض رسم موارد تنمية الدولة لا تقترب من المواطن البسيط وانما جاءت فى مصلحته لتوفير رعاية صحية بالمستشفيات الحكومية وفصول لطلاب المدارس التجريبية.