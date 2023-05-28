عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«النواب» يطالب وزير المالية بتوضيح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة.. تفاصيل

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب ،انتقادات واضحة لوزير المالية الدكتور محمد معيط بسبب عدم توضيح الوزارة لحقيقة التعديلات المقدمة بشأن فرض رسم تنمية موارد التنمية  للدولة.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير المالية ،بضرورة تعيين متحدث رسمى لوزارة المالية لتوضيح وشرح مشروعات القوانين التى يتم تقديمها.

وقال النائب إيهاب الطماوي :أن ظروف وزير المالية صعبه،فهو يعمل فى ظروف ظروف حرب عالمية ثالثة وهى الحرب الروسية -الاوكرانية ،لكنه مجتهد ومحترف فى عمله

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلي أن العام الماضي شهد رفض التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن رسم تنمية موارد الدولة سواء من الأغلبية أو المعارضة ،لاسيما وإنه كان يشمل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية والمشروبات الغازية وهذة السلع ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن المصري .

وشدد النائب إيهاب الطماوى على أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بشأن فرض رسم موارد تنمية الدولة لا تقترب من المواطن البسيط وانما جاءت فى مصلحته لتوفير رعاية صحية بالمستشفيات الحكومية وفصول لطلاب المدارس التجريبية.

الجلسة العامة بمجلس النواب انتقادات الدكتور محمد معيط وزير المالية رسم تنمية موارد التنمية للدولة مشروعات القوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

ترشيحاتنا

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة تحقق قفزة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

الأمم المتحدة للسكان: مصر تحرص على الارتقاء بصحة المرأة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ