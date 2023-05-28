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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قلل كلامك.. نائب يطالب وزير المالية بتعيين متحدث رسمي

وزير المالية
وزير المالية

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعيين متحدث رسمي لوزارة المالية، قائلا: "أرجو أن تقلل كلامك لوسائل الإعلام لأن الرسائل تصل مغلوطة للمواطن، مطالبا بضرورة وجود متحدث رسمي لوزارة المالية لتوضيح المعلومات للمواطنين وأن تصل اليهم المعلومات الصحيحة".

وأبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مؤكدًا أن هذا القانون في صالح المواطن.

وقال النائب علاء عابد: لما نتكلم عن ضرائب هنقول مش عاوزين، لكننا نتحدث اليوم على فرض ضرائب على السالمون النرويجي والأنشوجة والكافيار اللي هما الشعب المصري ما يعرفش عنهم حاجة، والفلاح عايش على الجبنة والعيش والطماطم.

وأضاف النائب علاء عابد، لكننا نقول للناس هناك برامج للحماية الاجتماعية، والضريبة تفرض لأجل الحماية الاجتماعية للناس اللي من 30 ماكنتش لاقية تاكل، وناس كانت عايشة في أكتر من 300 منطقة غير آدامية، والضريبة تفرض على الولاعات اللي مش قادرين نصنعها في مصر، وسبب الضريبة لصالح المواطن الغلبان وليس فرض ضرائب بشكل عشوائي كما يردد البعض.

المالية وزارة المالية ضريبة الدمغة قانون ضريبة الدمغة رسم تنمية الموارد المالية للدولة

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