وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن موقف السلع المعمرة .. بعد قرار وزير المالية بفرض رسوم إضافية على سلع وخدمات.



ملفات هامة تناولها الدكتور محمد محيط ووضح حقيقتها للمواطنين، وضح تفاصيل الزيادات في بعض الرسوم المفروضة سواء كان سلع أو خدمات.

وكان البعض قد انتقد زيادة الرسوم المفروضة من قبل الدولة على الحفلات أو العروض الترفيهية، حيث تم زيادتها بنسبة ٥٪؜، وهو ما واجه البعض بالانتقاد الشديد.

الدكتور محمد معيط وزير المالية رد على هذا الانتقاد، وأكد أن سعر تذاكر حفلات الساحل تصل لآلآف الجنيهات، وتصل بعض الحفلات ل٣ آلاف جنيه، ويدفعهم الجمهور دون انتقاد أو زعل، لكن ينتقد ويزعل الناس حصول الدول على عشرين جنيه على سبيل المثال وفق تعبيره.

وأكد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% يستفيد به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة.

وبخصوص ملف رسوم مغادرة السياح الأجانب، فوضح الدكتور محمد معيط أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب ك، كما أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا هي رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا.

وزادت بعض الرسوم الأخرى كرسوم دخول عروض الأوبرا والسيرك، فقد زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، و تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي.

ونوه وزير المالية بأن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وبعض الأنشطة الترفيهية الأخرى.

وفي خبر يهم محبي القهوة، أعلن وزير المالية زيادة بعض المنتجات بسبب فرض رسوم جديدة عليها، ومنها البن والذي سيزيد بنسبة 10%.

وأكد معيط أن هذه الرسوم لن تؤثر في مستوى معيشة المواطن، لكنها توفر حوالي 5 مليارات جنيه، سيتم دفعها في فروق الموازنة، ونفى معيط فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة كالأجهزة المنزلية والمياه الغازية.

وعن زيادة الضريبة لدخل الأشخاص، وضح وزير المالية أن الضريبة على الدخل ستزيد للأشخاص التي دخلها أكثر من مليون جنيه فى العام وستكون بقيمة 25% إلى 27.5%، وتقدر الزيادة 2.5% ”.