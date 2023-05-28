الأولمبية تهنىء الأهلي بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي بمناسبة حصول الفريق على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة الـBAL بعد الفوز بنتيجة 80-65 على فريق دوان السنغالي في المباراة النهائي للبطولة التي أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي والفريق والجهاز الفني على تحقيق لقب البطولة والأداء المميز طوال البطولة وإضافة بطولة جديدة بإسم كرة السلة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام وإستمرار تحقيق الانتصارات والبطولات في الفترة الحالية على جميع المستويات وذلك بفضل دعم رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

