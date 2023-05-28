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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكثف المفاوضات لحضور الجماهير بالسعة الكاملة أمام الوداد

صدى البلد

كثفت إدارة الأهلي جهودها للحصول علي الموافقة الرسمية من الجهات المعنية بزيادة الحضور الجماهيري لمباراة الوداد البيضاوي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وكان مسئولي الأهلي قد حصلوا علي موافقة بحضور 20 ألف متفرج فقاموا بإرسال خطاب رسمي جديد لإتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية بهدف زيادة العدد.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي التواصل بنفسه وحصل علي تأكيد بأن أعداد الجماهير ستزيد بشرط الإلتزام الكامل بتعليمات رجال الأمن ، وأكد رئيس الأهلي أن مسئولي النادي يقدرون بشكل كامل الجهود المبذولة لدعم الفريق في مسيرته القارية التي يحتاج فيها لجماهيره.

إدارة الأهلي الموافقة الرسمية الحضور الجماهيري الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا

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