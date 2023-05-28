باستخدام مواد أكثر كفاءة.. تطوير الخلايا الشمسية وإنجاز لـ«بحوث الفلزات» بمصر| فيديو

قال ابراهيم فياض ، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات ، تعليقا على تطوير الخلايا الشمسية باستخدام مواد أكثر كفاءة ، إن خلايا الطاقة الشمسية في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير جدا على السليكيون ، وهو مادة سريعة الاستخدام ولكن تصنيعه في منتهي الصعوبة .

وتابع إبراهيم فياض ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر تستورد السيلكون من الصين ، والمصانع القائمة في مصر مثل مصانع الهيئة العربية للتصنيع ، وبديله هو مادة موجودة بالطبيعية تتكون من عناصر الكالسيوم والتيتانيوم والاكسجين وتعرف بـ " بيروفسكيت" .

وأردف ، أن الباحثين يقومون بتطوير هذه المادة لأنها ترديء مع الوقت ، من خلال وجود طبقة أعلى هذه المادة لنقل الطاقة الكهربائية .