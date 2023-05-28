عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام مواد أكثر كفاءة.. تطوير الخلايا الشمسية وإنجاز لـ«بحوث الفلزات» بمصر| فيديو

صدى البلد

قال ابراهيم فياض ، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات ، تعليقا على تطوير الخلايا الشمسية باستخدام مواد أكثر كفاءة ، إن خلايا الطاقة الشمسية في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير جدا على السليكيون ، وهو مادة سريعة الاستخدام ولكن تصنيعه في منتهي الصعوبة .

وتابع إبراهيم فياض ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر تستورد السيلكون من الصين ، والمصانع القائمة في مصر مثل مصانع الهيئة العربية للتصنيع ، وبديله هو مادة موجودة بالطبيعية تتكون من عناصر الكالسيوم والتيتانيوم والاكسجين وتعرف بـ " بيروفسكيت" .

وأردف ، أن الباحثين يقومون بتطوير هذه المادة لأنها ترديء مع الوقت ، من خلال وجود طبقة أعلى هذه المادة لنقل الطاقة الكهربائية . 

ابراهيم فياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث مصانع الهيئة العربية للتصنيع الخلايا الشمسية تطوير الخلايا الشمسية توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

ترشيحاتنا

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ