عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يُدلي بتصريحات إعلامية حول الملفات والقضايا المُثارة بشأن ناديي الاتحاد والإسماعيلي

صدى البلد

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.

وأشار صبحي ، إلى أن الأندية الشعبية مثل الإتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وحول ملف نادي الإتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

• يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الاسبوع الماضي

• إدارة كرة القدم ف الأندية الشعبية ليست سهلة ، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات.

الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق باي تأخير في ذلك الشان.

• الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

•الاتحاد السكندري رمز كبير في عدد من الألعاب الرياضية 
ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الالعاب الرياضية.

• الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة.

أما فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، أوضح الدكتور أشرف صبحي العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

*نحترم احكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي.

*سيتم الدعوة  لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو.

*الوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.

 وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: " لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم إستثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيئ آخر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

ترشيحاتنا

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ