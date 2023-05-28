وزير الشباب يُدلي بتصريحات إعلامية حول الملفات والقضايا المُثارة بشأن ناديي الاتحاد والإسماعيلي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.

وأشار صبحي ، إلى أن الأندية الشعبية مثل الإتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وحول ملف نادي الإتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

• يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الاسبوع الماضي

• إدارة كرة القدم ف الأندية الشعبية ليست سهلة ، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات.

الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق باي تأخير في ذلك الشان.

• الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

•الاتحاد السكندري رمز كبير في عدد من الألعاب الرياضية

ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الالعاب الرياضية.

• الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة.

أما فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، أوضح الدكتور أشرف صبحي العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

*نحترم احكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي.

*سيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو.

*الوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: " لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم إستثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيئ آخر".