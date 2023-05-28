محمد سراج الدين: الخبرات سلاح الأهلي أمام الوداد لحصد دوري أبطال إفريقيا

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي بالطبع يملك الخبرات لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي فى المباراة النهائية التى ستقام أيام 4و11 يونيو المقبل.

وقال محمد سراج الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي يملك جهاز فني بقيادة مارسيل كولر على أعلي مستوي بجانب نجاح كبير من جانب اللاعين طوال السنوات الماضية.

وأضاف سراج الدين:" الأهلي فى كامل تركيزه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا واللاعبين أيضًا تملك خبرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأكثر من فريق أخر مروا بتجارب مثل ذلك وخاضوا مباريات نهائية فى جميع الظروف، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا المقبل، ونستطيع تحقيق اللقب، المباراة النهائية يوم 11 وان شاء الله يكون اللقب الحادي عشر للنادي الأهلي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمام الترجي التونسي ضمن مباريات نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.