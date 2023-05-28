الإعلامية فاطمة فؤاد: كنت أشاهد برامج التلفزيون للمذيعين الكبار منذ الصغر| فيديو

قالت الإعلامية فاطمة فؤاد ، أول مرة دخلت فيها ماسبيرو كنت سعيدة جدا ، مشيرة إلى أنها من الصغر كانت مهتمة بمشاهدة برامج التلفزيون للمذيعين الكبار .

وتابعت الإعلامية فاطمة فؤاد ، خلال لقائها لـ برنامج " كنوز مصر " مع الاعلامي أيمن عدلي " ، أن دراستها الإعلام أعطتها خبرة في النقد الإعلامي بين المذيعين .

وأضافت ، أن عدد الطلاب في قسم الاذاعة والتلفزيون كان 100 طالب فقط ، مما كان يسمح بوجود برامج متنوعة للطلاب .

وأشارت ، إلى أن التلفزيون كان متنوعا، وكل قناة كانت موجهة في اتجاه معين ، وكان التلفزيون مليء بالترفيه .