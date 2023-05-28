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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباك آمنة.. الشناوي جاهز لحماية عرين الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر الساب ، عن جاهزية الشناوي للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".


وأكد محمد بركات ، أن أزمة حراسة المرمى في النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي لن تكون مؤثرة.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن محمد الشناوي حارس الأهلي تعرض لإصابة في عضلة السمانة ويحاول اللحاق بلقاء الوداد.


وأشار إلى أن الحارس علي لطفي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ولن يلحق بنسبة كبيرة على الأقل بلقاء الذهاب.


وأوضح أنه إذا لم يلحق الشناوي ولطفي بلقاء الوداد فالجميع لديه الثقة في قدرات الحارس مصطفى شوبير.


وأضاف:" رسالتي لجماهير الأهلي اطمئنوا ودعموا مصطفى شوبير لأنه وحش ولا يقل عن الشناوي وعلي لطفي".

الشناوي نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد الأهلى محمد الشناوي أزمة حراسة المرمى في النادي الأهلي

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