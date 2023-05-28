مراكز قيادة ومراقبة.. القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في دونيسك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة ومراقبة لواءين من الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيا خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كوناشينكوف في بيان لوزارة الدفاع: "خلال النهار، أصابت الطائرات التكتيكية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية 89 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني في مواقع إطلاق النار ودمرت أسلحة وقوة بشرية في 156 منطقة بالقرب من مستوطنتي توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفواندرييفكا في منطقة زابوروجي ومراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين الميكانيكيين 24 و 65 للجيش الأوكراني".

وعلى الجانب الآخر، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، بأن شخصا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرين جراء شن القوات الروسية غارة ليلية على المدينة .

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة :" لقي شخص حتفه بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار على أرض محطة تعبئة في منطقة هولوسيفسكي في كييف، ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص، وتوفي شخص واحد".