نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبحضور ممثلي وزارة النقل ، وبحضور ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية.

وعرض هشام عبد الواحد ، نائبً رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية موازنة الهيئة للعام المالى الحالي لافتا الي أن الموازنة الجارية قدر لها مبلغ إجمالي (16 مليار و531 مليون و947 ألف جنية)16,531,947,000.

واوضح نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية ان الموازنة الاستثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (25 مليار و569 مليون جنية) 25,569,000,000.

واشار هشام عبد الواحد نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية انه من المستهدف أن تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ عدد ( مشروعات رئيسية تضمنها (50) مشروع فرعى.



حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، علي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي الجديد 2023- 2024 .

