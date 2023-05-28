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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بقمة السلم والأمن الأفريقي جاءت صريحة وكاشفة لكافة التحديات

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.  

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت صريحة وكاشفة لكافة التحديات التي يمر بها السودان الشقيق، كما أنها أوضحت الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع هناك، وعودة الأمن والاستقرار من جديد.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه منذ بداية الأزمة السودانية تسعى مصر جاهدة بالتنسيق مع دول الجوار، إلى إيجاد حل سلمي يضمن عودة الاستقرار إلى السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، تخوفًا من الوصول إلى مرحلة أخطر من ذلك نخشى جميعًا أن يصل إليها.

وتابع النائب طه الناظر: "كلمة القيادة السياسية  في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي كانت في غاية الأهمية، خاصة تأكيد الرئيس السيسي على احترام مصر لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الأزمة السودانية الراهنة".

طه الناظر الأمن والاستقرار الأمن الأفريقى الاسكان والمرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي

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