روسيا تشن هجوما بطائرة مسيرة على كييف قبل الذكرى السنوية لتأسيس المدينة

شنت روسيا موجات من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه يبدو أنه أكبر هجوم بطائرة مسيرة على المدينة منذ بداية الحرب ، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها يوم الأحد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 52 طائرة مسيرة روسية من أصل 54 ، ووصفها بأنه هجوم قياسي بطائرات `` كاميكازي '' الإيرانية الصنع. ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف.

قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إنه في ما يبدو أيضًا أنه أول هجوم مميت على كييف في مايو والهجوم الرابع عشر هذا الشهر ، أدى سقوط الحطام إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عامًا.

جاءت الهجمات قبل الفجر في يوم الأحد حيث عندما تحتفل العاصمة بيوم كييف ، بالذكرى السنوية لتأسيسها الرسمي قبل 1541 عامًا. ويتم تمييز اليوم عادةً بمعارض الشوارع والحفلات الموسيقية الحية ومعارض المتاحف الخاصة - وقد تم وضع خطط لها هذا العام أيضًا ، ولكن على نطاق أصغر.

وقال أندريه يرماك ، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، على قناته على تيليجرام: 'إن تاريخ أوكرانيا مصدر إزعاج طويل الأمد للروس غير الآمنين'.

وقال سلاح الجو على تيليجرام إن روسيا استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية الحيوية في المناطق الوسطى من أوكرانيا ، ومنطقة كييف على وجه الخصوص.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل.

ومع اقتراب الهجوم المضاد الأوكراني بعد 15 شهرًا من الحرب ، كثفت موسكو الضربات الجوية بعد فترة هدوء استمرت قرابة شهرين ، مستهدفة بشكل رئيسي مواقع وإمدادات عسكرية. موجات الهجمات تأتي الآن عدة مرات في الأسبوع