أهالي الغردقة: نرغب بتمديد فترة الصيد حتى 16 يونيو للمساواة بالمدن الأخرى

تواجه صيادو مدينة الغردقة في مصر، مشكلة جديدة تتعلق بفترة الصيد المحدودة، ويناشد هؤلاء الصيادون السلطات بالسماح لهم بمزاولة الصيد حتى تاريخ 16 يونيو، تماشيًا مع القرار الذي صدر بالسماح بالصيد في مدينتي القصير وسفاجا ومرسى علم والمناطق الجنوبية.

ويشدد الصيادون على أن جميع مدن البحر الأحمر تقع على ساحل واحد، وبالتالي يجب أن تكون هناك مساواة في قرارات وفترات المنع.

ويؤكد الصيادون أن التعويضات المالية المقدمة لهم لتغطية فترات المنع غير كافية ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأن فترات المنع تعد فترات ومواسم صيد معروفة ومتعارف عليها منذ آلاف السنين.

وقد أعلن بعض المقربين من النائب ناصر عطية عن بشرى سارة لأهالي القصير وسفاجا ومرسى علم والمناطق الجنوبية، حيث تم تمديد فترة السماح بمزاولة الصيد لمدة 15 يومًا حتى 16 يونيو، استجابةً لرغبة جميع الصيادين وحرصًا على الحفاظ على مستوى معيشتهم. تم التواصل مع المسؤولين لتعديل هذا القرار الذي يؤثر على الحياة المعيشية لأسر هؤلاء الصيادين.

في نفس السياق، بدأ فرع الثروة السمكية بالبحر الأحمر تطبيق قرار وقف الصيد في نطاق البح

ر الأحمر وخليج السويس والعقبة. ومن المقرر أن يستمر وقف الصيد بنظام حرفة الشانشولا من 2 مايو وحتى 4 أكتوبر المقبل في البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة والغردقة وجزرها.

يعاني صيادو الغردقة من آثار هذا القرار، ويعتبرونه يؤثر سلبًا على معيشتهم ويأملون في أن يتم استجابة طلبهم وتمديد فترة الصيد حتى 16 يونيو، مما سيساعدهم على الحفاظ على سبل عيشهم وتأمين احتياجات أسرهم في هذه الفترة المهمة من العام.