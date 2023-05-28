لو رخصتك ضاعت.. خطوات استخراج بدل فاقد 2023

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة مفقودة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة استخراج بدل فاقد، والحصول على الخدمة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، والتي يحصل عليها في خلال دقائق.

عند فقدانها .. خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته تقديم تلك المذكرة دفع الرسوم الخاصة بالرخصة استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

بالموبايل.. طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية الضغط على خدمات المرور استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات اتباع الخطوات المطلوبة اختيار نوع الرخصة اختيار رقم اللوحة

شروط استخراج رخصة قيادة 2023



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما. - ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة. - يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب. - تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة. - يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج. - من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه. - يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2023

ولاستكمال الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل استخراج رخصة قيادة هو تجهيز بعض المستندات الهامة والتي تشمل ما يلي: