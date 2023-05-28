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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو رخصتك ضاعت.. خطوات استخراج بدل فاقد 2023

استخراج رخصة قيادة
استخراج رخصة قيادة 2023

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة  مفقودة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة استخراج بدل فاقد، والحصول على الخدمة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، والتي يحصل عليها في خلال دقائق.

عند فقدانها .. خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

  1. التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد
  2. التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته
  3. تقديم تلك المذكرة
  4. دفع الرسوم الخاصة بالرخصة
  5. استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

بالموبايل.. طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

  1. الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية
  2. الضغط على خدمات المرور
  3. استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات
  4.  اتباع الخطوات المطلوبة
  5. اختيار نوع الرخصة
  6. اختيار رقم اللوحة

تجنب المخالفة المرورية.. شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

سهلة وبسيطة.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

في 9 خطوات .. تعرف على كيفية استخراج رخصة قيادة إلكترونية

كيفية استخراج رخصة قيادة متوسيكل 2023

شروط استخراج رخصة قيادة 2023


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

  1. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما.
  2. - ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
  3. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.
  4. - يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
  5. - تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
  6. - يلزم  تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
  7. - من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
  8. - يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2023

ولاستكمال الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل استخراج رخصة قيادة هو تجهيز بعض المستندات الهامة والتي تشمل ما يلي:

  1. - يلزم على الراغب فى استخراج رخصة قيادة إحضار 4 صور شخصية.
  2. - يلزم تقديم المؤهل الدراسى.
  3. - تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة نموذج الاختبار العملى.
  4. - نموذج الاختبار الشفوى.
  5. - يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
  6. -  تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
  7. - شهادة طبية لـ إثبات اللياقة البدنية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
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