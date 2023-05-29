صناعة النواب تعقد 3 اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ثلاث اجتماعات، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك انشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الاثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الاثاث بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لانشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة .

كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات غدا الثلاثاء، حيث تناقش في اجتماعها الأول طلبات احاطة مقدمة من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب احاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء المقبل، طلب الاحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري بشأن الاجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل استعادة تشغيل شركة النصر للأدوية.